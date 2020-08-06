20 будущих драматургов проходят обучение в лаборатории «Новая татарская пьеса»

С 1 по 15 августа 20 участников лаборатории «Новая татарская пьеса» проходят интенсивный образовательный курс по современной драматургии и основам написания пьесы, в ходе которого они получают ценные практические советы и теоретические знания.

Практический лекционный блок состоит из групповых и индивидуальных авторских тренингов известных драматургов Олжаса Жанайдарова и Юлии Тупикиной. Татарский драматург Ркаил Зайдулла рассказывает о своем опыте создания исторических пьес, инсценировок и пьес на современную тематику. Нияз Игламов читает короткий курс лекций по структуре и композиции драмы, рассказывает о видах, жанрах и стилях современной драматургии.

С 15 августа по 1 ноября участники семинара под руководством наставников напишут свои пьесы. Помощь педагогов будет заключаться в индивидуальных онлайн-консультациях. В результате участники должны будут представить в литературную часть ТГАТ им.Г.Камала по одной пьесе в срок до 1 ноября 2020 года. В декабре лучшие пьесы будут презентованы публике в формате читок, а самые лучшие – поставлены в татарских театрах, в том числе в театре Камала в рамках проекта «Молодежный вторник».

kamalteatr.ru