21 ноября в Екатеринбурге состоится конкурс исполнителей татарских танцев «Шома бас»

В традиционном ежегодном конкурсе исполнителей татарских танцев «Шома бас» («Танцуй веселей») в 2020 году примут участие 706 человек. Это 69 коллективов из 11 регионов России. Конкурс проходит с 2017 года. Максимальное количество участников до сих пор не превышало 335 человек. Но 2020 год выдался особенным.

В связи с обострившейся ситуацией распространения вируса COVID-19, в целях заботы о здоровье людей и усиления мер социальной защиты было принято решение отборочный этап конкурса провести дистанционно по видеоматериалам. 8 ноября закончился прием заявок.

Все видеоматериалы направлены членам жюри, который в ближайшее время определит, кто пройдет на второй, заключительный тур конкурса.

Второй тур конкурса состоится 21 ноября в Екатеринбурге, в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества. В город Екатеринбург будут приглашаться руководители прошедших на второй тур коллективов. В этот день будут просматриваться материалы, определены победители, пройдут мастер-классы по татарским танцам и награждение победителей.

Призовой фонд Открытого Межрегионального конкурса исполнителей татарских танцев «Шома бас» («Танцуй веселей») составляет 500 тысяч рублей. Обладатель Гран-при конкурса получит Сертификат на сумму 150 000 рублей для пошива татарских национальных сценических костюмов.

В составе жюри работают заслуженные деятели хореографического искусства Республики Татарстан. По словам председателя жюри, художественного руководителя Государственного Ансамбля песни и танца РТ Айрата Хаметова, это единственный в нашей стране хореографический конкурс татарского танца, инициатива уральских татар очень ценна в этом плане. И что такой грандиозный конкурс проходит именно в Екатеринбурге, это очень символично. Ведь Урал соединяет Европу и Азию, восточную и западную цивилизацию, сообщает пресс-служба Постпредства РТ в СО.

Имена победителей и лучшие видеоматериалы с выступлениями участников будут транслироваться в заключительном этапе, 22 ноября в Интернете на сайте Свердловского государственного областного дворца народного творчества, Постоянного Представительства Республики Татарстан в Свердловской области и на сайте ural.tatar.

Мероприятие проводится при содействии Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства культуры Свердловской области, Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

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