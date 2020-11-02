enrutat
Главная / 30 лет со дня образования отметил недавно центр татаро-башкирской культуры Акмолинской области Казахстана
30 лет со дня образования отметил недавно центр татаро-башкирской культуры Акмолинской области Казахстана

30 лет со дня образования отметил недавно центр татаро-башкирской культуры Акмолинской области Казахстана

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 02.11.2020 0 2

Этнокультурное объединение активно участвует в развитии и сохранении языка и культуры своего этноса, в духовно-нравственном воспитании молодого поколения.

Главным творческим стержнем центра является дружный коллектив — татаро-башкирский ансамбль «Галиябану», который два года тому назад получил высокое звание- «Народный».

По случаю юбилея этнокультурного центра во Дворце культуры «Достар» состоялся праздничный концерт для ограниченного числа зрителей. В исполнении творческих коллективов татаро-башкирского этнокультурного объединения прозвучали татарские, казахские песни и танцы. Юбиляров поздравили представители управления внутренней политики Акмолинской области, КГУ «Қоғамдыккелісім», отдела культуры г.Кокшетау.

Рахим БЕКОВ

«Акмолинская правда»

 

 

 

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.