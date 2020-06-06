33 практики преподавания татарского вошли в федеральный банк практик обучения родным языкам

Банк с практиками по татарскому языку

В России создали единый банк педагогических практик преподавания родных языков народов России. Письмо первого замминистра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина, которое разослали в образовательные организации республики, есть в распоряжении редакции «Реального времени».

«Учитывая важность полноты учебно-методического обеспечения преподавания родного языка, просим довести информацию до сведения общеобразовательных организаций», — говорится в обращении.

В документе приводится ссылка на письмо гендиректора ООО «Альмира» Артема Москалева от 1 июня (есть в распоряжении «Реального времени»). Банк создан компанией в рамках государственного контракта с Министерством просвещения РФ.

«Одним из главных условий и факторов обеспечения межнационального согласия, укрепления государственности страны, сохранения этнокультурной идентичности народов является поддержка и развитие языкового и культурного разнообразия. От квалификации педагогов, полноты учебно-методического обеспечения и наличия доступа к нему зависит успешное освоение родного языка обучающимися, который является основным инструментом для восприятия и усвоения национальной культуры», — так объясняется функционирование банка практик.

Он создан с целью появления условий «для широкой трансляции успешного педагогического опыта по преподаванию родных языков народов России и обеспечения возможности широкого доступа аудитории учителей родных языков к педагогическим практикам своих коллег».



Руководитель пресс-службы Министерства образования и науки РТ Алсу Мухаметова пояснила «Реальному времени», что проект банка практик — федеральный и курируется из Москвы.

«Мы о нем сообщили в муниципалитеты и направили рекомендации из Москвы, мы его не курируем. Мы оказали содействие в организации участия в конкурсе педагогических практик преподавания родных языков народов России», — пояснила она.

«Не русский я, но россиянин»

На данный момент банк содержит 33 практики по татарскому языку. Создавали их учителя не только из Татарстана, но и из Подмосковья, Саратовской области, Чувашии и Кировской области. Среди них есть, например, такие: «Пробуждение интереса учащихся к родному языку через внеурочные мероприятия», «Туристический маршрут по изучению татарской культуры», «Устный журнал «Душевное богатство татарского народа», «Формирование критического мышления на уроке родного (татарского) языка и литературы», «Не русский я, но россиянин…» Опыт интегрированного урока» и другие.

В банк они попадают по итогам конкурса лучших педагогических практик преподавания родных языков народов России. В этом году отборочный этап прошел с 20 февраля по 31 марта. По итогам первого этапа наивысшие баллы получили и несколько учителей из Татарстана, они стали финалистами заочного этапа.

В номинации «Методика и практика обучения родному языку» в финал прошла Люция Ахметшина с проектом «Технологическая карта по татарскому родному языку, 6-й класс», в номинации «Практика внеурочной деятельности по родному языку» — Люция Юнусова («Народные жемчужины») и Рамила Фарахова («Акция «Я говорю по-татарски!»), в номинации «Практика использования цифровых ресурсов в обучении родному языку» — Миляуша Гордеева («Тренажер «Учимся правильно писать»).



Очный этап должен был пройти в Москве, но его перенесли из-за распространения коронавируса.

«Предварительно дата будет перенесена на июнь. После окончания карантинных мер все финалисты заочного этапа будут приглашены в Москву для участия в очном этапе конкурса. Дату и место организаторы конкурса сообщат (на электронные адреса финалистов), как только они будут известны», — сообщили организаторы.

realnoevremya.ru