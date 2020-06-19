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40 лет со дня избрания главного муфтия Талгата Таджутдина

40 лет со дня избрания главного муфтия Талгата Таджутдина

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 19.06.2020 0 6

Сегодня, 19 июня, исполняется 40 лет со дня избрания главного муфтия, председателя Центрального Духовного управления мусульман России, шайхелислама Талгата Сафовича Таджутдина.

В связи с этим представитель Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан Альфред Амирович Давлетшин вручил подарки главному муфтию и передал искренние поздравления от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Габтелгаязовича Шайхразиева.

Гульшат Сафина, Башкортостан

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