40 лет со дня избрания главного муфтия Талгата Таджутдина

Сегодня, 19 июня, исполняется 40 лет со дня избрания главного муфтия, председателя Центрального Духовного управления мусульман России, шайхелислама Талгата Сафовича Таджутдина.

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В связи с этим представитель Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан Альфред Амирович Давлетшин вручил подарки главному муфтию и передал искренние поздравления от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Габтелгаязовича Шайхразиева.

Гульшат Сафина, Башкортостан