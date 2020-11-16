50 лет — татарскому народному ансамблю «Ак каен»

Ансамбль «Ак каен» своими задушевными песнями, искромётными танцами, содержательными композициями, яркими сценическими костюмами смог завоевать признание и любовь зрителей не только в Камышлинском районе, но и далеко за его пределами.

Татарский фольклорный ансамбль «Ак каен» был организован в 1970 году силами жителей села Старое Ермаково. Репертуар ансамбля богат содержанием, основную часть которого занимает уникальный танцевально- игровой фольклорный материал, присущий татарам данной локальной группы. Коронным номером фольклорного ансамбля «Ак каен» является танец «Вакка басу» («мелкая дробь»), основанный на плясовых традициях самарских татар. Постановки «Навруз», «Сабантуй», «Кич утыру», «Печэн эмэсе», «Самбеля», «Туй уйнау», «Никрутка озату» также сделаны с любовью и большим мастерством. В 1988 году ансамблю присвоено звание «народный».

samtatnews.ru