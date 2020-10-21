7 ноября открывается театральная площадка «Моң»

Театральная площадка «Моң» откроется 7 ноября в новом здании Национальной библиотеки. В этот же день состоится премьера одноименного спектакля.

«Моң» — лирическая комедия режиссера Бориса Павловича. Перед нами одна затянувшаяся репетиция музыкальной группы. Персонажи ведут диалог на двух языках — русском и татарском. Группа никак не может довести до ума свою программу — мешают как внутренние противоречия, так и внешние обстоятельства непреодолимой силы…

Билеты на спектакль можно приобрести на сайте monkazan.ru

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