9 мая на ТНВ стартует телемарафон «День победы»

Будут транслироваться фильмы и телепередачи, посвященные Великой Отечественной войне.

Несмотря на перенос даты проведения военного парада и шествия «Бессмертный полк», праздник Великой Победы обязательно придет в каждый дом, в каждую семью. Для этого телеканал ТНВ готовит масштабный телемарафон.

В 9:00 пройдет прямая трансляция торжественных мероприятий в парке Победы г. Казань.

С 11.00 будет проходить акция «Письма героям». Знаменитые лица канала, а также татарстанские певцы, актеры и известные люди прочтут присланные письма о героях войны.

С 14:00 на телеканал будет проходить акция «Бессмертный полк» в память об участниках Великой Отечественной войны.

Напоминаем, для того чтобы фотографии героев попали на экраны в «Бессмертный полк», нужно прислать их на почту 9may@tnvtv.ru и написать краткую информацию о них. Фотографии принимаются до 5 мая.

Опубликовать фотографию с той же самой информацией можно и в Instagram. Нужно всего лишь поставить хештег #бессмертныйполктнв и отметить аккаунт нашего канала @tvtnv. Ваши страницы должны быть открыты.

В 18:55 на ТНВ, как и на других российских каналах, пройдет минута молчания в память о павших в борьбе против фашизма.

В 22:00 телемарафон завершится праздничным салютом.

Телеканал ТНВ также подготовил для своих телезрителей художественные фильмы и программы. Среди них «Вехи истории», «Вставай страна огромная», художественный фильм «Пламя», программа «Соотечественники», а также спецвыпуски «Адымнар», «Новости Татарстана» и т.д.

tnv.ru