Абыстаи Татарстана пройдут онлайн-курсы по основам медиаграмотности в религиозной сфере

Примечательно, что помимо представителей религиозных организаций РФ, пресс-служб мухтасибатов, представителей средств массовой информации, журналистов, курсы прослушают абыстаи и социально активные женщины-мусульманки. По словам председателя Союза мусульманок Татарстана Наили ханум Зиганшиной, принять участие в курсах изъявили желание свыше 50-ти активных представительниц мусульманского общества республики.

Так, абыстаи Татарстана прослушают лекции по следующим темам: «Формирование положительного имиджа организации методами внутреннего и внешнего PR», «Управление временем», «Управление эмоциями», «Принципы построения успешной речи», «Манипулятивные технологии в коммуникации. Психология толпы», «Составляющие имиджа руководителя» и пр.

dumrt.ru