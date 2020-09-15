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Абыстаи Татарстана пройдут онлайн-курсы по основам медиаграмотности в религиозной сфере

Абыстаи Татарстана пройдут онлайн-курсы по основам медиаграмотности в религиозной сфере

в Новости, Слайдер, Религия, Общество, Главные новости, 15.09.2020 0 10

Сегодня, в 27-ой месяц Мухаррам (15 сентября), на базе казанского Российского исламского института совместно с ДУМ РТ стартуют дистанционные курсы повышения квалификации «Основы медиаграмотности в религиозной сфере». 72-часовые занятия будут проводить опытные преподаватели РИИ в области журналистики, медиа, связи с общественностью и пр. Курсы продлятся до 12 ноября.

Примечательно, что помимо представителей религиозных организаций РФ, пресс-служб мухтасибатов, представителей средств массовой информации, журналистов, курсы прослушают абыстаи и социально активные женщины-мусульманки. По словам председателя Союза мусульманок Татарстана Наили ханум Зиганшиной, принять участие в курсах изъявили желание свыше 50-ти активных представительниц мусульманского общества республики.

Так, абыстаи Татарстана прослушают лекции по следующим темам: «Формирование положительного имиджа организации методами внутреннего и внешнего PR», «Управление временем», «Управление эмоциями», «Принципы построения успешной речи», «Манипулятивные технологии в коммуникации. Психология толпы», «Составляющие имиджа руководителя» и пр.

dumrt.ru

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