Агафуровы – достояние России: в Екатеринбурге появилась экспозиция ко Дню России

В Екатеринбурге на улице Репина появилась историческая экспозиция из информационных баннеров, разработанная рабочей группой по уходу за татаро-башкирском кладбищем. Инициаторы посвятили ее знаменитой купеческой династии Агафуровых. Ее основатель Хисаметдин Агафуров и несколько других членов семьи покоятся на данном кладбище. Семейное захоронение в 2019 году включили в реестр выявленных объектов культурного наследия региона.

Главный баннер рассказывает о достижениях уральских купцов-меценатов в контексте значения для России, отсылает к российскому триколору, подчеркивая историческое достояние семьи для страны.

Действительно, Агафуровы были первыми во многом. Это и первое общество велосипедистов, у истоков которого стояли Агафуровы и были главными его спонсорами. В 1910 году на берегу Городского пруда возвели красивый павильон общества велосипедистов в восточном стиле. Летом здесь работал прокат велосипедов и лодок, а зимой у павильона — каток.

Современная Екатеринбург-арена стоит на месте первого велодрома-стадиона Екатеринбурга. В начале 20 века старший брат Камалетдин Агафуров финансировал и строил его, а уже в 21-м веке на этом месте проходил Чемпиона мира по футболу.

Самый известный факт – это первые универсальные магазины или как их теперь называют супермаркеты. Они стали пионерами такого формата торговли, открыв свой знаменитый торговый дом «Братья Агафуровы». В этой «сети» можно было купить товары большого ассортимента и все под стать времени. Агафуровы также первыми запустили, как мы ее сейчас называем, дисконтную систему.

На втором баннере архивные фотографии основателя династии Хисаметдина Агафурова и семей его сыновей – братьев Агафуровых. Также на нем краткая историческая справка, приводим ее уточненный вариант полностью:

1831 – в Казанской губернии в крестьянской семье родился Хисаметдин Агафуров

1855 – Хисаметдин вместо помещичьего сына отправлен служить в Екатеринбург

1868 – Хисаметдин, выйдя после 12 лет службы в отставку в чине унтер-офицера, открыл собственное торговое дело

1875-1915 – участие Агафуровых в Ирбитской ярмарке

1883 – Хисаметдин Агафуров скончался

1883 – сыновья Камалетдин и Зайнетдин открыли торговый дом «Братья Агафуровы»

1890-1915 – братья Агафуровы распространили деятельность от Варшавы на западе до Японии на востоке, включая Урал, Сибирь, Москву, Среднюю Азию и Северный Китай

1894 – Зайнетдин избран гласным городской Думы

1900 – Камалетдин финансирует и строит первый велодром-стадион

1900 – Зайнетдин – первый председатель Екатеринбургского мусульманского благотворительного общества

1908 – к 25-летию Торгового дома открылась ссудо-сберегательная касса для служащих

1912 – Зайнетдин стал Почетным гражданином Екатеринбурга

1917 – Зайнетдин принимал участие в съезде мусульман

1918 – Зайнетдин и Садретдин Камалетдинович едва не погибли в заложниках у большевиков

1919 – члены семьи, проживающие в городе, покинули Екатеринбург с колчаковскими войсками

1922 – в Токио скончался Камалетдин

1924 – в Харбине скончался Зайнетдин

1933 – ТД «Братья Агафуровы» прекратил существование

1934 – Садретдин Камалетдинович – член ЦИК I конгресса тюрко-татарской эмиграции на Дальнем Востоке

1935 – в автокатастрофе погиб младший брат Кашафетдин

1939 – Садретдин и его жена Марьям – члены общества «Идель-Урал» в Шанхае

2011 – в доме Зайнетдина прошел званый вечер к его 150-летию с участием потомков Агафуровых

2015 – в доме Камалетдина открылся Музейный клуб «Дом Агафуровых»

2018 – сквер рядом с домами семьи официально получил имя Агафуровых

2019 – дома Агафуровых стали ключевыми объектами культурного наследия, вошедшими в проект «Татарская слобода Екатеринбурга»

2019 – семейное захоронение Агафуровых внесли в реестр выявленных объектов культурного наследия

2020 – планируется объявить конкурс на эскиз памятника Агафуровым

2021 – к 190-летию основателя династии Хисаметдина планируется установка памятника семье в сквере Агафуровых

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