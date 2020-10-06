Ахметов: Отношение некоторых министров к татарскому оставляет желать лучшего

В Казани прошло заседание Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка. На нем руководитель комиссии, зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов отметил, что «отношение некоторых руководителей министерств и ведомств к татарскому языку оставляет желать лучшего».

«Не все министры выступают на татарском языке. В некоторых министерствах очень плохо ведутся официальные сайты на татарском. Это, например, министерства спорта, по делам молодежи, транспорта и дорожного хозяйства, здравоохранения, Агентство инвестиционного развития. На сегодня отношение к языку здесь оставляет желать лучшего», — сказал Ахметов.

По его мнению, министерствам необходимо подготовить обращение к Президенту Татарстана с разъяснением исполнения законодательства о двух государственных языках.

«Есть министры, которые владеют татарским языком, но выступают только на русском на совещаниях. Мы это все будем анализировать и доведем до Президента республики. Потому что нам нужен личный пример, особенно руководителей. Будем анализировать и сайты муниципальных районов. На еженедельных совещаниях с участием Президента РТ также будем обсуждать вопросы развития и сохранения татарского языка. Потому что там участвуют руководители, которые ответственны за это дело», — заключил Ахметов.

Надежда Гордеева

tatar-inform.ru