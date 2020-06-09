Актерам Бугульминского драматического театра присвоили звание «Заслуженный артист РТ»

Актерам Бугульминского драматического театра Рустему Файздрахманову и Роману Никитину присвоено почетное звание «Заслуженный артист РТ».
Каждый из актеров работает в театре уже 13 лет. На счету у Файздрахманова 26 главных и второстепенных ролей, десять поставленных спектаклей, включая детские постановки. Поклонники любят манеру его игры, уважают артиста за то, что в каждую роль он вкладывает частицу своей души.
Роман Никитин прочно обосновался в театре с первого года работы. Он не только полюбился зрителям за свою яркость, но и проявил себя как надежный партнер по сценической площадке. Никитин задействован практически во всех постановках. За годы работы в театре Никитин сыграл более полусотни главных и эпизодических ролей.