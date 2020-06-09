Актерам Бугульминского драматического театра присвоили звание «Заслуженный артист РТ»

Роман Никитин прочно обосновался в театре с первого года работы. Он не только полюбился зрителям за свою яркость, но и проявил себя как надежный партнер по сценической площадке. Никитин задействован практически во всех постановках. За годы работы в театре Никитин сыграл более полусотни главных и эпизодических ролей.