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Активисты «Ак Калфак Самара» приняли участие в выставке-ярмарке «Рождественские узоры Поволжья»

Активисты «Ак Калфак Самара» приняли участие в выставке-ярмарке «Рождественские узоры Поволжья»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 16.12.2019 0 31

Активисты организации «Ак Калфак Самара» приняли участие в одном из самых значимых событий региона в сфере декоративно-прикладного искусства — выставке-ярмарке «Рождественские узоры Поволжья».

Гульнара Насыйрова представила национальные костюмы и традиционную татарскую вышивку. Она рассказала о появлении и развитии атрибутов татарской одежды, не забывая упомянуть их аналоги и значение. Римма Низамова со своей семьей познакомила гостей с национальной татарской кухней. Миляуша Завьялова поделилась современными тенденциями развития растительного орнамента и его воплощением не только в традиционных материалах, но и в современных технологиях декоративно-прикладного творчества.

Екатерина Завьялова

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