Активисты «Ак Калфак Самара» приняли участие в выставке-ярмарке «Рождественские узоры Поволжья»

Активисты организации «Ак Калфак Самара» приняли участие в одном из самых значимых событий региона в сфере декоративно-прикладного искусства — выставке-ярмарке «Рождественские узоры Поволжья».

Гульнара Насыйрова представила национальные костюмы и традиционную татарскую вышивку. Она рассказала о появлении и развитии атрибутов татарской одежды, не забывая упомянуть их аналоги и значение. Римма Низамова со своей семьей познакомила гостей с национальной татарской кухней. Миляуша Завьялова поделилась современными тенденциями развития растительного орнамента и его воплощением не только в традиционных материалах, но и в современных технологиях декоративно-прикладного творчества.

Екатерина Завьялова