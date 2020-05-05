Активисты «Штаба татар» навестили ветерана войны Рахилю Михееву

Активисты «Штаба татар Москвы» навестили ветерана Великой Отечественной войны Рахилю Заитовну Михееву, которая проживает в городе Пушкино Московской области. В этом году участнице боевых действий Рахиле Михеевой исполнится 96 лет.

Координатор татарского движения Гульнара Яруллина подарила ветерану памятный календарь «Штаба татар» на 2020 год, а также вручила подарки и цветы. Рахиля Михеева от всей души поблагодарила активистов «Штаба татар» за заботу, пожелав быть достойными людьми родины и татарской нации. «Будьте патриотами своей страны и любите свой народ», — обратилась к молодежи Рахиля Михеева.

Рахиля Заитовна родилась в Волгоградской области в татарской семье. В 1943-1946 годах Михеева Рахиля Заитовна служила в эвакуационном госпитале 2343 (4-й Украинский фронт, 1-й Белорусский фронт, Войско Польское) медицинской сестрой. Принимала участие в освобождении родины от фашистских захватчиков. День победы встретила в Польше. В начале 1945 года познакомилась со своим будущим мужем, который попал в госпиталь. В 1946 году, после демобилизации, молодые люди сыграли свадьбу. В городе Пушкино Рахиля Заитовна живет с 1967 года.

Штаб татар