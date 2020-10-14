Акцент Нуриевского фестиваля сделают на солистах театров РФ из-за Covid-19

В Татарском академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля составили программу международного Нуриевского фестиваля, перенесенного с мая на декабрь 2020 года. Из-за возможного закрытия границ на фоне распространения коронавируса приглашенными солистами станут артисты исключительно российских музыкальных театров. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заведующая литературной частью театра Жанна Мельникова.

«В мире такая ситуация, что въезд в Россию зарубежных исполнителей зачастую невозможен. Поэтому в этом году акцент будет сделан на солистах ведущих театров России и, возможно, будут также приглашены солисты-иностранцы, которые работают в России. На сегодня это вся информация об участниках», — сказала Мельникова.

Она подчеркнула, что возможность его проведения будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в России и в Татарстане.

В программу фестиваля вошли хорошо знакомые казанцам балеты «Баядерка», «Шурале», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот». Завершить балетный форум планируют выступлением Театра балета Бориса Эйфмана. В этом году труппа рассчитывает дважды показать казанской публике спектакль Эйфмана «Анна Каренина». Как и большинство работ хореографа, «Каренина» — это прежде всего о драме человека, его внутреннем конфликте, переживаниях, эмоциях, страсти, переданных не только через хореографию, но и музыку, свет и сценографию.

Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева традиционно проводится на сцене Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

tatar-inform.ru