Акция чествования ветеранов в Москве прошла в онлайн формате

Акция чествования ветеранов «Память сильнее времени» объединила около 38 тысяч зрителей. Мероприятие прошло в День народного единства в формате онлайн-трансляции на официальном сайте Автономии татар Москвы.

В этом году акцию посвятили 75—летию Великой Победы.

К телемосту присоединились участники из Уфы, Казани, Ялты, Москвы, Пушкино, Чебоксар, Владивостока, Южно—Сахалинска, Омска, США, Казахстана и ОАЭ.

С приветственным словом выступили первый заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Ильдар Мухамедьяров, первый заместитель Председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

«В этом году наша республика отмечает 100-летие образования Татарской АССР, и в рамках этой даты Полномочное представительство провело ряд акций и мероприятий. В том числе, мы поздравили москвичей — ветеранов Великой Отечественной войны, перешагнувших 100—летний юбилей, открыли памятник легендарному разведчику Исхаку Ахмерову, возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым»,— рассказал Ильдар Мухамедьяров.

«Желаю нашим ветеранам здоровья и благополучия, а нам всем хранить память об их героизме», — подчеркнул он.

В формате онлайн гостей также поприветствовали депутат Государственной Думы, председатель Федеральной национально—культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов и первый заместитель Московского городского совета ветеранов генерал—полковник Расим Акчурин.

«У нас многонациональная страна. И этот праздник — особенный. Сегодня мы говорим не только о ветеранах, а обо всех наших народах, которые только в единстве могут быть могучими. Это доказала Великая Отечественная война, 75—летие которой мы отмечаем», — обратился к аудитории Расим Сулейманович.

Гостям показали фильм «Память сильнее времени» и видео со встреч с ветеранами в городах—участниках.

После завершения официальной части состоялся праздничный онлайн—концерт. В нем приняли участие известный гитарист—виртуоз Валерий Дидюля, популярный певец Айрат Сафин, композитор и ди-джей Радик Яруллин.

В фойе Татарского культурного центра открыли фотовыставку, посвященную героям Победы, участникам акции прошлых лет.

Команды волонтеров в городах—участниках посетили ветеранов, передали памятные подарки и предоставили им возможность стать центральными действующими лицами мероприятия — героями и зрителями онлайн-трансляции.

В Москве ветеранов навестили представители Совета молодежи при Полпредстве Татарстана и волонтеры.

Организаторами мероприятия выступили Автономия татар Москвы, Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ, Федеральная национально-культурная автономия татар, Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Совет молодежи при Полпредстве РТ в РФ, Духовное управление мусульман РФ, Совет муфтиев России, при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

tatmsk.tatarstan.ru