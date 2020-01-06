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Алексей Венедиктов рассказал об особом выпуске журнала про татар и Татарстан «Дилетант»

Алексей Венедиктов рассказал об особом выпуске журнала про татар и Татарстан «Дилетант»

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Главные новости, 06.01.2020 0 5

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал об особом выпуске журнала «Дилетант», посвященный татарам и Татарстану в целом. По словам Венедиктова, сквозной темой майского номера журнала «Дилетант» будет 100-летний юбилей образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР).

Он также назвал точную дату выхода журнала — 22 мая 2020 года:

— Вообще Татарстан — столетие, искусственная дата. Давайте говорить так. На самом деле этому государственному образованию намного больше лет. Ну, поскольку есть дата, то для нас это информационный повод. Мы сделаем это, безусловно, — прокомментировал Алексей Венедиктов.

Напомним, что в 2020 году Татарстан отмечает 100-летний юбилей образования ТАССР. Разработан план праздничных мероприятий, таких как выпуск памятной медали, проведение концертов, спектаклей и других.

kazanfirst.ru

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