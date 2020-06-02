Алина Загитова вернулась в Москву и возобновила тренировки

Татары Москвы с нетерпением ждали возвращения Алины в столицу и будут рады снова видеть спортсменку на своих мероприятиях.

Напомним, что Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова была гостьей Московского международного фестиваля «Сабантуй-2018» и награждена медалью Совета муфтиев России «За духовное единение». Такой же медали удостоена и ее тренер Этери Тутберидзе.

О своем возвращении в большой спорт Загитова заявила в мае этого года. Ранее ряд средств массовой информации сообщал, что она решила приостановить свою спортивную карьеру.

Алина Загитова вернулась из родного Ижевска в Москву и намерена со 2 июня возобновить тренировки в составе сборной команды России под руководством своего наставника Этери Тутберидзе.

Автономия татар Москвы