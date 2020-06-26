Альметьевцы приняли участие во всероссийских акциях, посвященных 75-летию парада Победы

«Смуглянка», «Солдат кабере» и «Озатып вокзаллар каршында» под аккомпанемент баяна, «Моя любимая» – под аккордеон. В честь парадов Победы, которые прошли в столицах 24 июня, сельские дома культуры Альметьевского района присоединились к всероссийскому флешмобу «Парад победителей» и исполнили патриотические песни на татарском и русском языках.

В рамках этой же акции можно было прочитать стихи о войне. Жители Нижнеабдуловского сельского поселения создали для этого отдельную композицию с вечным огнем и фотографиями своих героев. Каждый рассказывал произведения, надевая при этом солдатскую пилотку. В числе прочих в этот день прозвучала «Горная река» Мусы Джалиля из «Моабитской тетради».

Для флешмоба «Голубь мира» интернет-пользователи вырезали птиц из бумаги и украшали ими деревья. Голуби появились и на окнах домов – в окружении воздушных шаров и гвоздик. Отличились жители Русского Акташа – они смастерили голубя почти в человеческий рост.

Ещё одна творческая акция «Я рисую мелом». Альметьевцы изображали на асфальте солнце, военную технику и писали поздравления с Днем Победы.

А ровно в полдень автомобилисты устроили «Звон Победы». Они дали протяжный звуковой сигнал клаксонами своих автомобилей в честь Великой Победы и мира во всем мире.

Лейсан Авзалова

almetievsk-ru.