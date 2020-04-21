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Амирхан Ахметов — призер Всероссийского конкурса рисунков «Гордость России»

Амирхан Ахметов — призер Всероссийского конкурса рисунков «Гордость России»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 21.04.2020 0 5

В ходе подготовки к празднованию 75-ой годовщины Великой Победы прошел дистанционный VIII Всероссийский конкурс рисунков «Гордость России». В нем принял участие Амирхан Ахметов из села Кильдеево Верхнеуслонского района  РТ и занял третье место. В номинации «Мы помним пожары войны» он представил работу «Победа глазами детей». Об этом рассказала заведующая Кильдеевским домом культуры Роза Мукаева.

«Амирхан своим рисунком выразил благодарность всем, кто ковал Победу, всем, кто ценою своей жизни, боролся с врагом, чтобы дети могли мечтать и радоваться счастливой жизни. За свою работу Амирхан награжден Дипломом победителя III степени, желаем ему успехов в учебе и творческих делах», — отметила Р. Мукаева.

Евгения Агеева

vuslon.ru

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