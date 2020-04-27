Антипремию «Тяжело с татарским» в этом году получил «Татарстанстат»

Организаторы акции «Мин татарча сөйләшәм!» («Я говорю по-татарски!») объявили обладателя очередной антипремии «Тяжело с татарским». 9-я по счету антипремия досталась территориальному органу федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан («Татарстанстат»).

Объявление премии прошло во время гала-концерта акции «Мин татарча сөйләшәм!», которая прошла в режиме онлайн.

Антипремия «Тяжело с татарским» вручается Всемирным форумом татарской молодежи начиная с 2012 года. Присуждается она государственным структурам, не использующим в своей работе татарский язык в достаточном объеме. Так, в 2012-м антипремию получила дирекция Универсиады, в 2013 году — «Электронное правительство», в 2014-м — учреждения культуры: симфонический оркестр, театр им. Джалиля, театр кукол «Экият», а также Казанский кремль, а в 2015 году — система «Народный контроль», в 2016-м — Центральная избирательная комиссия, Горьковское отделение РЖД, министерство экологии РТ. В прошлом году в черный список попал выставочный центр «Казань Экспо».

Напомним, из-за пандемии коронавируса гала-концерт ежегодной акции «Мин татарча сөйләшәм!» («Я говорю по-татарски!») прошел в этом году в режиме онлайн.



«БИЗНЕС Online»