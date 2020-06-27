Архивный хронограф: к 30-летию со дня создания Оренбургского государственного татарского драматического театра

Уникальная история многонационального Оренбуржья хранит множество значимых для нашего края дат. 27 июня 2020 года свой тридцатилетний юбилей отмечает Оренбургский государственный татарский драматический театр им. Мирхайдара Файзи. В 1990 году в этот день исполнительный комитет Оренбургского областного Совета народных депутатов принял решение «Об открытии в г. Оренбурге государственного татарского драматического театра». Театр, прекративший деятельность в 1987 году из-за отсутствия собственного помещения, вновь продолжил свой творческий путь, благодаря настойчивым просьбам представителей татарского населения г. Оренбурга и национального татарского центра «Туган-Тель».

В 1991 году театру было передано здание Оренбургской областной филармонии и присвоено имя нашего земляка, известного татарского драматурга Мирхайдара Файзи.

В Государственном архиве Оренбургской области хранятся документы и печатные издания, отражающие историю татарского театрального движения в Оренбуржье с начала ХХ века. Первые попытки создания татарской театральной труппы в Оренбурге были предприняты в 1905 году уроженцем города Ильясбеком Кудашевым-Ашказарским, известным впоследствии театральным деятелем, сыгравшим важную роль в становлении татарского профессионального театра. Передвижная труппа мусульманских драматических артистов, организованная по его инициативе и получившая вскоре название «Сайяр» («Передвижник»), имела успех среди публики, приходящей послушать театральные представления на родном языке, во время гастролей театра в Самаре, Нижнем Новгороде, Симбирске, Казани.

Наряду с театром «Сайяр» в Оренбурге в 20-е годы ХХ столетия работали татарские театральные труппы «Ширкат» («Союз») и «Шарык» («Восток»). В 1925 году по решению Совета национальных меньшинств ГУБОНО в Оренбурге был создан татарский городской театр, носивший в 1930-е годы название деревенского передвижного театра, а позднее переименованный в Оренбургский областной государственный колхозно-совхозный театр. Среди населения татаро-башкирских сел коллективом театра, помимо многочисленных спектаклей и концертов, велась большая агитационная работа: читались лекции и доклады, проводились беседы на политико-воспитательные темы. Работа театра в колхозах и совхозах Оренбургской области продолжалась и в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В марте 1949 года татарский колхозно-совхозный театр был ликвидирован из-за отсутствия средств на дотацию, но уже в начале 1950-х годов возобновил свою деятельность при Чкаловской областной филармонии и успешно гастролировал по всему Советскому Союзу.

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