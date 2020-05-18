«Арт-мәдхия-2020» посвящается в честь праздника Рамазан

В селе Урмаево продолжается подготовка к проведению очередного фестиваля в честь праздника Рамазан «Зикер, фикер, шэкер «Арт-мәдхия»».

Открытие фестиваля состоится 24 мая 2020г. в Урмаевском СДК МБУК «ЦКС» Комсомольского района Чувашской Республики. Мусульмане всей республики в системе онлайн будут распевать мунаджаты, баиты, нашиды.

К участию в онлайн-фестивале приглашаются делегации из всех татарских селений, мусульманских приходов Чувашской Республики, прежде всего абыстаев, носителей истинного татарского фольклора, которые смогли сохранить старинные мунаджаты, баиты.

По мнению организаторов, фестиваль пройдет в необычном, в истинном, формате. «Раньше, в старину, мунаджаты читали(пели) в меджлисах, -поделился мнением главный организатор фестиваля Ферит Гибатдинов. – В этом году, в связи пандемии, мы решили провести фестиваль «Арт-мәдхия» в форме «мөнәҗәтләр мәҗлесе» но дистанционно. Представители всех татарских селений Чувашии не выходя из дома будут за одним столом, в честь месяца Рамазан представители каждого прихода будут исполнять свои местные мунаджаты, также старшая и младшая группы народного фольклорно-эстрадного ансамбля «Мишар» и участники фестиваля «Арт-мәдхия» из Татарстана будут широко дополнять программу фестиваля».

ПОЛОЖЕНИЕ

открытого дистанционного Межрегионального фестиваля

мусульманского песнопения

“Зикер, фикер, шөкер «Арт-мәдхия»”

(в честь праздника «Рамазан»)(в онлайн)

1.1. Межрегиональный мусульманский фестиваль мунаджатов, баитов, нашидов “Зикер, фикер, шөкер «Арт — мәдхия»»” проводится24 мая 2020 года в Урмаевского СДК МБУК « ЦКС» Комсомольского района Чувашской Республики Российской Федерации.

Цели:

• развития и укрепление культурных межрегиональных отношений;

• сохранение лучших традиций и обычаев мусульман;

• популяризация и развитие художественного творчества у молодого мусульманского поколения;

• поиск и реализация художественного потенциала талантливых , самобытных коллективов.

1.2. Учредители фестиваля:

• Духовное управление мусульман Чувашской Республики;

• Исполком Всемирного конгресса татар;

• Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики;

• Администрация Комсомольского района Чувашской Республики;

• Урмаевское сельское поселение Комсомольского района Чувашской Республики;

• МБУ ДО «Комсомольская детская школа искусств» Комсомольского района Чувашской Республики.

1.3. Подготовку и проведение фестиваля осуществляется организационным комитетом и дирекцией фестиваля.

1.4. В фестивале дистанционно принимают участие лучшие коллективы и исполнители песен, восхваляющих традиционный ислам, традиций и обычаев мусульман тюркских национальностей Чувашской Республики, Республики Татарстан и других субъектов Российской Федерации.

1.5. В фестивале принимают участие лучшие коллективы и исполнителя песен восхваляющих традиционный ислам. Программа коллектива и исполнителя может включать в себя синтез вокала и хореографии, общая картина которого представляет собой одну целостную сценически- музыкальную постановку.

Музыкальное сопровождение выступающих групп и исполнителей на фестивале должно быть»-1», для участия в гала концерте допускается «+1».

Возрастная категория участников варьируется от 5 лет и старше, с возможным допущением смешанности возрастной категории в коллективе.

1.6. Анкета – заявка на участия в фестивале направляются в дирекцию фестиваля в сроки до 23 мая 2020 года.

Не компетентные материалы и материалы, предоставленные после указанного срока не принимаются к рассмотрению. Какие либо изменения после подачи Анкет – заявок не возможны.

К Анкете — заявке обязательно прилагаются:

1. Программа выступления коллектива и исполнителя с указанием автора музыки и текста, хронометраж номера (до 8 – 10 мин.)Видеоролик.

2. Цифровая фотография, раскрывающая сценический образ коллектива и исполнителя;

3. краткая творческая характеристика коллектива;

1.7. Организаторы берут на себя расходы по проживанию и питанию участников фестиваля.

1.8. Оценку выступлений коллективов дает профессиональное жюри.

Жюри формируется из известных профессиональных деятелей искусства и культуры Чувашской Республики и Республики Татарстан.

Выступление участников фестиваля оценивается жюри по следующим критериям:

• уровень исполнительского мастерства;

• сценическая культура исполнителей;

• индивидуальность и артистичность исполнителей;

• наличие сценических костюмов, аксессуаров их гармоничное использование.

Итоговое решение жюри принимается после обсуждения большинством голосов. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

Обладатели Гран-при, диплом I,II,III степеней определяет жюри конкурса, в зависимости от творческого уровня и исполнительского мастерства участников.

Победителям вручаются памятные сувениры.

Коллективам и исполнителям фестиваля не занявшим призовых мест, вручаются поощрительные дипломы «За участие в фестивале» и памятные сувениры.

Адрес организационного комитета фестиваля:

Чувашская Республика

Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики

429140 Комсомольский район,

село Комсомольское, ул.Канашская 31, ДШИ.

Телефон: +7 (83539) 5-14-65, +7 903 345-0629

farit_59@mail.ru

Начало фестиваля в онлайн 24 мая 2020 в 13.00 часов.

Фарит Гибатдинов