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Атлас по истории тюркских народов «Tartarica» был переведен на английский язык

Атлас по истории тюркских народов «Tartarica» был переведен на английский язык

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Главные новости, 08.06.2020 0 8

В 2005 году увидело свет уникальное издание, подготовленное при участии Института истории им. Ш. Марджани АН РТ – Атлас «Tartarica». В 2017 году издание было переведено на турецкий язык.

В 2020 году ООО «ИПЦ «Интергрупп» при финансовой поддержке ПАО «Татнефть» осуществило перевод атласа на английский язык.

Издание освещает историю тюркских народов, проживавших в различные исторические эпохи на обширной территории Евразии, историческое развитие и преемственность их культуры. Особое внимание уделено истории, этнографии, культуре татарского народа. Представлен материал, посвященный татарским диаспорам в ближнем и дальнем зарубежье. Рассказано также об исламе – от принятия его народами Волжской Булгарии и Золотой Орды вплоть до наших дней. Раздел «Татарстан сегодня» характеризует экономику, демографию, социальную сферу, перспективы развития республики.

татаровед.рф

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