Автономия татар Москвы и Болгарская исламская академия договорились о сотрудничестве

22 июня состоялась встреча руководителя Автономии татар Москвы с ректором Болгарской исламской академии Данияром Абдрахмановым. Предметом обсуждения стали актуальные вопросы, касающиеся образования и просвещения. Во время переговоров стороны достигли договоренности о взаимной информационной поддержке и совместной работе по новым и действующим проектам.

В дар библиотеке Татарского культурного центра Данияр Мавлиярович передал книги и пособия, которые выпущены академией, а Фарит Фарисов, в свою очередь, подарил Болгарской исламской академии изданные автономией книги по истории татарского и нахского народов, а также рассказал о предстоящем 4 июля онлайн-Сабантуе и пригласил присоединиться к масштабному празднику.

Автономии татар Москвы