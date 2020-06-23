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Автономия татар Москвы и Болгарская исламская академия договорились о сотрудничестве

Автономия татар Москвы и Болгарская исламская академия договорились о сотрудничестве

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 23.06.2020 0 4

22 июня состоялась встреча руководителя Автономии татар Москвы с ректором Болгарской исламской академии Данияром Абдрахмановым. Предметом обсуждения стали актуальные вопросы, касающиеся образования и просвещения. Во время переговоров стороны достигли договоренности о взаимной информационной поддержке и совместной работе по новым и действующим проектам.

В дар библиотеке Татарского культурного центра Данияр Мавлиярович передал книги и пособия, которые выпущены академией, а Фарит Фарисов, в свою очередь, подарил Болгарской исламской академии изданные автономией книги по истории татарского и нахского народов, а также рассказал о предстоящем 4 июля онлайн-Сабантуе и пригласил присоединиться к масштабному празднику.

Автономии татар Москвы

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