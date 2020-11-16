Автономия татар Москвы объявляет новый набор на курсы изучения татарского языка

Автономия татар Москвы предлагает всем желающим уникальную возможность — изучать татарский язык бесплатно и в удобном формате: очно, в Татарском культурном центре столицы, и онлайн.

По словам организаторов, сейчас в автономии татар Москвы изучают татарский язык больше 50 человек.

Все 5 групп — одну очную, три онлайн, а также экспресс-курс — ведет Альбина Валиева, филолог, преподаватель татарского языка и литературы.

В группах разных уровней занимаются студенты из разных городов, регионов России, и даже других стран: к нам присоединились Великобритания, Канада и Португалия.

Спустя 3–4 месяца занятий студенты уже хорошо понимают родной язык и практикуются в разговорном клубе. Желание знать родной язык, регулярность занятий и ежедневная практика — вот и весь секрет освоения татарского.

fnkat.tatarstan.ru