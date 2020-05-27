Автономия татар Москвы: «Основание республики — колоссальная веха в развитии татарской идентичности»

Автономия татар Москвы поздравляет с нашим общим праздником — столетием ТАССР — всех татар, независимо от того, где они сейчас живут и работают.

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Татарский народ всегда отличала широта души и сплоченность нации, и на любой земле мы не теряем корней и культуры, гордимся своим происхождением, своей историей, героями нашего сообщества.

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Основание республики — колоссальная веха в развитии татарской идентичности во всех отраслях и залог крепкого и устойчивого развития в будущем всего нашего народа.

В эти дни мы как никогда ощущаем себя единой нацией!