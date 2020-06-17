Автономия татар Москвы поздравляет выдающегося ученого Роберта Нигматулина с юбилеем!

Роберт Искандерович, член Совета Татарской-национально культурной автономии Москвы, Академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор, научный руководитель Института океанологии РАН.

Роберт Нигматулин является создателем выдающейся научной школы в области механики и гидродинамики. Его ученики – известные ученые работают в России, Украине, США, Канаде, Израиле, Вьетнаме.

Для татар, его достижения — предмет особой гордости. Именно такие личности демонстрируют интеллектуальный потенциал нашего народа. Сильный татарин — сильная Россия!

Желаем Роберту Искандеровичу крепкого здоровья и новых научных достижений, — сказано в поздравлении.