Автономия татар Москвы продолжает серию прямых эфиров с интересными спикерами

В аккаунте avtonomiya.tatar Автономии татар Москвы в Инстаграм состоялся прямой эфир с Равилем Закировым, главным редактором и основателем информационного портала татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Это очень интересная площадка, где освещается деятельность не только татарских сообществ региона, но и события татарского мира.

Команда проекта делает собственные уникальные мероприятия, объединяя вокруг себя единомышленников из разных стран и выразила готовность к сотрудничеству с татарами столицы. Автономия татар Москвы продолжит серию прямых эфиров с интересными спикерами.