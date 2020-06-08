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Автономия татар Москвы продолжает серию прямых эфиров с интересными спикерами

Автономия татар Москвы продолжает серию прямых эфиров с интересными спикерами

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 08.06.2020 0 6

В аккаунте avtonomiya.tatar Автономии татар Москвы в Инстаграм состоялся прямой эфир с Равилем Закировым, главным редактором и основателем информационного портала татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Это очень интересная площадка, где освещается деятельность не только татарских сообществ региона, но и события татарского мира.

Команда проекта делает собственные уникальные мероприятия, объединяя вокруг себя единомышленников из разных стран и выразила готовность к сотрудничеству с татарами столицы. Автономия татар Москвы продолжит серию прямых эфиров с интересными спикерами.

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