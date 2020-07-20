Автономия татар Москвы провела внеочередную отчетно-выборную конференцию

В Татарском культурном центре состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция Татарской национально-культурной автономии Москвы.

Основными вопросами повестки стали изменения в устав организации, включение в Совет автономии новых членов. Со словами приветствия к участникам обратились первый заместитель председателя СМР и ДУМ РФ, заместитель председателя автономии Рушан хазрат Аббясов, заместитель Полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин.

С отчетом о деятельности организации выступили председатель автономии Фарит Фарисов, директор Татарского культурного центра Анвер Хусаинов, члены Совета и активисты автономии. Также был заслушан финансовый отчет.

По мнению выступающих, принятые изменения в устав организации обоснованы необходимостью соответствия активной работы автономии новым вызовам и требованиям времени.