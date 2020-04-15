Автономия татар Омской области не осталась в стороне в борьбе с пандемией COVID-19

Региональная автономия татар Омской области не осталась в стороне в борьбе с пандемией COVID-19. В Марьяновском районе Омской области сопредседатель автономии Мухамедьянов Расиль раздал жителям поселения более двухсот многоразовых масок. Пунктами раздачи масок послужили, места массового посещения людей, почтовые отделения и продуктовые магазины поселка Марьяновский и деревни Усовка.

Подобную акцию планируется провести в Большереченском и Тевризском районах Омской области. Раздачей масок региональная автономия татар ограничиваться не собирается, на предстоящую неделю запланирована точечная раздача «Социальных наборов питания». Наборами питания будут обеспечены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, малообеспеченные семьи.