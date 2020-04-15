enrutat
Главная / Автономия татар Омской области не осталась в стороне в борьбе с пандемией COVID-19
Автономия татар Омской области не осталась в стороне в борьбе с пандемией COVID-19

Автономия татар Омской области не осталась в стороне в борьбе с пандемией COVID-19

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 15.04.2020 0 8

Региональная автономия татар Омской области не осталась в стороне в борьбе с пандемией COVID-19. В Марьяновском районе Омской области сопредседатель автономии Мухамедьянов Расиль раздал жителям поселения более двухсот многоразовых масок. Пунктами раздачи масок послужили, места массового посещения людей, почтовые отделения и продуктовые магазины поселка Марьяновский и деревни Усовка.

Подобную акцию планируется провести в Большереченском и Тевризском районах Омской области. Раздачей масок региональная автономия татар ограничиваться не собирается, на предстоящую неделю запланирована точечная раздача «Социальных наборов питания». Наборами питания будут обеспечены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, малообеспеченные семьи.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.