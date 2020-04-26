Автономия татар Пензы провела конкурс чтецов памяти М. Джалиля

РОО «Татарская национально культурная автономия Пензенской области» был объявлен региональный конкурс чтецов «Мужество останется в веках», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне1941 – 1945 годов и творчеству поэта-героя Мусы Джалиля.

Цель конкурса: воспитание патриотизма и чувства гордости за своё историческое прошлое у молодого поколения через формирование устойчивого интереса к изучению, декламации художественной литературы и поэтических произведений, которые отражают героическую историю своей Родины и своего народа. Предметом конкурса является выступление участников с художественным чтением текстов (отрывков), произведений (или их перевода) татарского народного поэта Мусы Джалиля.

Конкурс проводился дистанционно. Декламация произведений на татарском или русском языке (по выбору). На Конкурс принимались видеозаписи, в которых участник выразительно читает произведение М.Джалиля. Участник должен был быть в кадре и исполнять произведение наизусть.

Для участия в Конкурсе до 25 апреля 2020 г. было отправлено более 100 видеофайлов с выступлениями на электронную почту penzatatar@yandex.ru, WhatsApp, Viber на номер телефона 8 927 289-71-17 (Сафарова Г.И)

Результаты Конкурса будут объявлены 4 мая 2020 г. на сайте penzatatar@yandex. ru. Выступление каждого участника конкурса транслируется на сайте Татарской национально культурной автономии и в социальных сетях . Призовые места определяются в каждой возрастной группе отдельно: 1-4 кл., 5-7 кл., 8-11 кл., студенты. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, участники Конкурса – сертификатами. Наставникам ,подготовившим конкурсантов, вручаются благодарственные письма. Награждение призёров и победителей Конкурса состоится в РОО «ТНКА Пензенской области» в рамках проведения мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (информация о дате и месте проведения церемонии награждения участников конкурса будет размещена на сайте и в социальных сетях).

Более подробно с положением конкурса можете ознакомиться в приложении. Если у вас остались вопросы, задавайте их в личных сообщениях или по тел.: +7 927 289-71-17, 8 (8412) 39-71-17.

Татарская автономия Пензенской области