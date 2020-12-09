Айгуль Биктимирова оценила роль национальной одежды в сохранении религиозных ценностей

Сегодня, в 24-й день месяца раби аль-ахир (9 декабря), мусульманское религиозное объединение Республики Беларусь организовало круглый стол в режиме онлайн “Образ мусульманки в современном обществе: проблемы и пути их решения”. Начальник отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль ханум Биктимирова выступила с докладом о роли национальной одежды в сохранении традиционных религиозных ценностей. Айгуль ханум отметила актуальность темы круглого стола и привела слова известного татарского ученого Шигабутдина Марджани: «В религии нет трёх вещей, но они сохраняют её – это национальный язык, национальная одежда и национальные традиции».

Далее спикер подчеркнула, что в Татарстане уделяется большое внимание сохранению, возрождению и пропаганде истинных исламских ценностей, а также остановилась на вопросах одежды мусульманок в соответствии с нормами шариата. Так, по словам Айгуль ханум, сегодня мусульманкам предлагается большой выбор одежды по канонам ислама, кроме того, дизайнеры возвращают в обиход национальные узоры и традиционные мотивы в пошиве одежды. Затем Айгуль ханум рассказала о значении проекта “Яшь килен” в возрождении национальных традиций и ознакомила с его результатами.

dumrt.ru