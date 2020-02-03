enrutat
Главная / Азбука ТАССР: нижнекамец Мансур Ганеев презентовал книгу по генеалогии
Азбука ТАССР: нижнекамец Мансур Ганеев презентовал книгу по генеалогии

Азбука ТАССР: нижнекамец Мансур Ганеев презентовал книгу по генеалогии

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 03.02.2020 0 13

В Центральной библиотеке Нижнекамска состоялся вечер, прошедший в рамках проекта «Азбука ТАССР».

Мероприятие началось с показа документального фильма. Гости поближе познакомились с историей Алькеевского района, его природой, достопримечательностями, знаменитыми выходцами.

В основной части встречи состоялась презентация генеалогической книги почетного жителя Алькеевского района, заслуженного экономиста РТ Мансура Ганеева.

Среди многочисленных гостей присутствовала делегация из Алькеевского района, руководитель Общественного совета НМР Хамза Багманов, руководитель челнинского отделения Союза писателей РТ Факил Сафин, поэтесса, журналист издания «Майдан» Альфия Ситдикова, руководитель «Штаба Московских татар» Рустем Ямалеев.

e-nkama.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.