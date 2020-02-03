Азбука ТАССР: нижнекамец Мансур Ганеев презентовал книгу по генеалогии

В Центральной библиотеке Нижнекамска состоялся вечер, прошедший в рамках проекта «Азбука ТАССР».

Мероприятие началось с показа документального фильма. Гости поближе познакомились с историей Алькеевского района, его природой, достопримечательностями, знаменитыми выходцами.

В основной части встречи состоялась презентация генеалогической книги почетного жителя Алькеевского района, заслуженного экономиста РТ Мансура Ганеева.

Среди многочисленных гостей присутствовала делегация из Алькеевского района, руководитель Общественного совета НМР Хамза Багманов, руководитель челнинского отделения Союза писателей РТ Факил Сафин, поэтесса, журналист издания «Майдан» Альфия Ситдикова, руководитель «Штаба Московских татар» Рустем Ямалеев.

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