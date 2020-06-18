Бегом и с песней — к искусству и просвещению!

17 июня 1939 года постановкой оперы «Кычкын» («Беглец») открылся Татарский театр оперы и балета.

Пожалуй, один из самых ярких артефактов, хранящихся сегодня в музее Татарского театра оперы и балета, — старая афиша этой оперы. Ведь, без преувеличения, постановку «Кычкын» можно считать рождением театра.

Интересные детали, на которые стоит обратить внимание. Первое — изначально в названии театра ни слова «про балет», зато в самой афише фигурирует балетная труппа. Второе – давалась премьера в помещении Большого драмтеатра (ныне Качаловского), оттого, что у нового оперного не было своего. Как писал в своей критической заметке «Первая татарская опера» известный публицист и критик Давид Заславский, «огромное культурное предприятие находилось на положении углового жильца… располагаясь, словно на бивуаке». Свой дом театр обретет лишь в 1956 году. Третье – вход для зрителей был по талонам, и это тоже отражает весьма непростую эпоху.

Накануне премьеры создатель «Кычкын» Назиб Жиганов писал своей первой супруге Сирафиме Алексеевне: «Дорогая Симурка! Сегодня я валялся в постели до 11 часов утра. Понимаешь, я так устал, что не пошел на репетицию – вообще никуда… В театре вовсю идут репетиции, целыми днями… На днях ожидается еще невиданный скандал, истерика в республиканском масштабе. Причина чисто закулисного порядка – кому петь в первых двух спектаклях. Каждый претендует на премьеру. Райхана – Кайбицкая, Булат – Артемов, Кирамат – Насретдинов… Вот, примерно, тот состав, за который я хлопочу. Если в это дело не вмешается Совнарком, этот состав, несмотря ни на что, будет петь!». Вероятно, Совнарком все же не вмешался, потому как Кайбицкая и Насретдинов в первый театральный вечер блистали на сцене.

Премьера состоялась. Благодаря самоотдаче и хорошей подготовке ее участников, этот первый «блин» театра никак не стал «комом». На следующий же после премьеры день, в газете «Правда» Заславский писал: ««Качкын» — это действительно опера в лучшем классическом смысле этого слова, это не драматический спектакль под музыку… Это, безусловно, удача театра, хорошее многообещающее начало».

100tatarstan.ru