БФ «Закят» ДУМ РТ продолжает раздачу продовольственных наборов нуждающимся

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ продолжает оказывать населению продовольственную помощь. 13 августа 25 нуждающихся – инвалиды, одинокие пожилые люди, матери-одиночки, многодетные семьи, шакирды – бесплатно получили продуктовый набор, в который вошли: мука, крупы, подсолнечное масло, консервы, сладости, сахар, макароны и чай. Помимо продовольственных гостинцев подопечным фонда вручили перевод смыслов Корана на татарском языке «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», подготовленный ДУМ РТ.

Инициатива по оказанию помощи нуждающимся в БФ «Закят» стартовала с начала объявленного в республике режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса и продолжается до сих пор. По мере поступления денежных средств БФ «Закят» ДУМ РТ организует раздачу продуктов питания нуждающимся и осуществляет сбор пожертвований на приобретение продовольствия.

dumrt.ru