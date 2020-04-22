Более 15 тыс. учебников за четыре года получили школы с изучением родных языков РТ

В Татарстане в период 2016 – 2019 годов поставлено более 15 тыс. экземпляров учебников и художественной литературы в школы с изучением родных языков на сумму 2,2 млн рублей, а также приобретены учебно-методические комплекты для воскресных школ. Об этом говорится в материалах к заседанию Госсовета РТ.