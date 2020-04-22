Более 15 тыс. учебников за четыре года получили школы с изучением родных языков РТ

В Татарстане в период 2016 – 2019 годов поставлено более 15 тыс. экземпляров учебников и художественной литературы в школы с изучением родных языков на сумму 2,2 млн рублей, а также приобретены учебно-методические комплекты для воскресных школ. Об этом говорится в материалах к заседанию Госсовета РТ.
«Для оказания учебно-методической поддержки в 2019 году закуплено и распространено 5 876 единиц учебной литературы для образовательных организаций субъектов РФ», – отмечается в материалах.
В федеральный перечень включено 89 учебников по татарскому языку и литературе, 24 учебно-методических комплекта используются в качестве учебного пособия.
За прошлый год на базе Института развития образования РТ повысили квалификацию 40 учителей татарского языка и литературы, воспитателей дошкольных образовательных организаций из 15 субъектов РФ. Кроме того, в рамках подготовки педагогов для национальных школ на базе КФУ и Набережночелнинского государственного педагогического университета прошли обучение 25 и 67 человек соответственно.
В образовательных организациях Татарстана обучение ведется на пяти языках – русском, татарском, чувашском, удмуртском и марийском. Предметом изучения являются семь языков – русский, татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский и иврит. В воскресных школах изучаются язык и культура 23 национальностей.