Более 500 видеозаписей поступило в оргкомитет конкурса «Tatar сүзе».

Комиссия при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка учредила Конкурс татарских самодеятельных и профессиональных мастеров художественного слова «Tatar сүзе». Конкурс создан в целях популяризации татарского языка и литературы, формирования интереса к татарскому художественному слову и умения чувствовать выразительность поэтического слова, поддержки и продвижения татарского языка и культуры, сохранения татарской классической литературы как богатого – историко-культурного достояния татарского народа.

Организатор конкурса – Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая.

В конкурсе могут принять участие самодеятельные и профессиональные мастера художественного слова.

Возрастных ограничений нет.

Призовой фонд – 1 миллион рублей.

Первый тур:

Участники присылают на электронный адрес tatarsuze@tatfil.ru или номер +79196900422 (WhatsApp) видеозапись с исполнением литературного произведения (отдельное исполнение, диалоги, литературно-музыкальные композиции и т.д.) в жанрах – поэзия, проза, басня. Видеозаписи принимаются до 15 декабря 2020 года.

Второй тур:

20 февраля 2021 года пройдет в Татарской государственной филармонии

Гала-концерт состоится в Международный день родного языка – 21 февраля 2021 года в Татарской государственной филармонии.

С Положением можно ознакомиться здесь.

mincult.tatarstan.ru