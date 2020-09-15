Болгарская академия получила в дар коллекцию редких книг от Алишера Усманова

Крупнейший российский предприниматель Алишер Усманов, являясь членом попечительского совета Болгарской исламской академии, подарил учреждению уникальную коллекцию книг исламской тематики на европейских языках, изданных в разные годы в Европе.

Специально собранная коллекция включает 750 книг, которые изданы с XV по XX век в различных европейских городах — Гданьске, Аугсбурге, Киле, Амстердаме, Венеции, Бордо, Оксфорде, Лондоне, Дублине, Неаполе, Париже, Берлине и других.

Коллекция представляет большую научную и историческую ценность. В ней представлены издания по математике, фармакологии, медицине, ботанике, астрономии, музыке, философии. В основном это работы арабо-мусульманских ученых, переведенных на европейские языки.

Наиболее ценными экземплярами коллекции являются первые печатные книги, изданные в XV веке. К ним относится, например, медицинский трактат знаменитого ученого Абу Али ибн Сина (Авиценна) «Канон» с описаниями конкретных заболеваний на латинском языке, изданный в 1490 году в Венеции, а также трактат Абу Машара по астрономии 1495 года издания.

Коллекция станет богатым источником для исследований по истории развития наук у мусульман.

tatar-inform.ru