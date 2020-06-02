Большая книга с казанской родословной

Один ее дедушка был «невероятным рассказчиком и сказочником». Второй на досуге превращал простые коряги в диковинных зверей и птиц. И когда Гузель Яхиной исполнилось восемь лет, в ней «заговорили гены». Написала первое стихотворение, а за ним последовали сказки, рассказы, сценарии, пьесы. Все для себя, «в стол».

Со школой ей повезло. Казанская 131-я всегда славилась своими учителями. Например, историк со звучной фамилией Ленский требовал от своих учеников одного – думать! Гузель, как и ее одноклассники, не знала даже, как выглядит учебник. Если на истории учили мыслить, то на уроках литературы – быть свободным. Виктория Альбертовна давала понять – выбор всегда есть. И они его делали – выбирали, что читать, какие стихи учить. Так каждый из них шел своим путем к большой литературе, а Гузель еще дальше – к собственной «Большой книге».

Физико-математический уклон 131-й школы не только не убавил в ней интереса к писательскому делу, но и вывел его на новый уровень: ученица 11 класса Гузель Яхина заняла «пост» главного редактора районной молодежной газеты. Казалось, ей уготована карьера литератора, но в ближайшие двадцать лет ничего подобного в ее жизни так и не произойдет…

Учеба в Казанском пединституте, переезд в Москву, работа пиар-менеджером – ее жизнь пойдет совершенно по другому пути. Она все еще пишет, иногда публикуется в журналах, но в основном, как и раньше — для себя, «в стол». «Когда доходишь до определенного возраста, понимаешь, что нужно либо идти дальше, либо оставить все это насовсем. Решила, что одну книгу, но издать все же надо – неважно как, хотя бы даже самой», — признается Гузель.

Два года она вынашивала идею своего романа, пытаясь совмещать работу над ним с карьерой в маркетинге. Не вышло. В итоге литератор все же победил пиарщика.

…Баржа тонет в водах Ангары. Одни ссыльные погибают на глазах у других, наблюдающих эту страшную сцену со второго судна. Среди них семилетняя Раиса с родителями. Шестнадцать лет она проведет в Пит-городке. А затем вернется на родину и расскажет обо всем своей внучке Гузель. Всю жизнь Раиса Шакировна будет учить детей, вспоминая уроки, которые давал ей в ссылке знаменитый профессор Киселев.

Оба эти эпизода войдут в дебютный роман Гузель Яхиной. Его главная героиня пройдет географический и временной путь девочки Раисы. «Бабушка оказывала на меня большое влияние. Эта книга – попытка понять ее, почувствовать то, что она пережила», — говорит Гузель, но тут же подчеркивает: Зулейха вымышленная. У нее не бабушкин сибирский характер, но с каждой страницей она превращается из забитой крестьянки в свободную женщину. Кстати, во всем романе всего один персонаж с реальным прототипом – страшная свекровь Упыриха. Могучую старуху Гузель списала со своей прабабки.

…У дома ее бабушки и дедушки «обитают» козьи, коровьи, бараньи черепа. Вплоть до 80-х в Татарстане такое не редкость. Этот дом хоть и в черте Казани, но живут в нем «по законам» татарской деревни. Разве можно вырасти в таком и не знать народных традиций, языка? Бабушка и дедушка – педагоги. Со сказками Пушкина на их полках соседствуют сказки Тукая.

Спустя много лет все эти национальные детали и фольклорные элементы Гузель привнесет в свою книгу.

Досье: Гузель Шамилевна Яхина, российская писательница. Родилась 1 июня 1977 г. в Казани. С 1999 года живет в Москве. За свой дебютный роман «Зулейха открывает глаза» удостоена Национальной литературной премии «Большая книга». Второй раз получила премию «Большая книга» в 2019 году – за роман «Дети мои».

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