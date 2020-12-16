Булат Хайрутдинов из Татарстана занял пост в администрации главы Мордовии

Булат Хайрутдинов родом из Набережных Челнов. Он 7 лет занимал должность ведущего консультанта юридического отдела Министерства экономики Татарстана. С марта 2018 по 2020 годы Хайрутдинов работал советником председателя правительства Дагестана.

Также известно, что он женат и воспитывает двоих детей.

https://kazanfirst.ru/news/535250