Булат Хайрутдинов из Татарстана занял пост в администрации главы Мордовии
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Новости, Слайдер, Личности, Общество, Главные новости,
16.12.2020
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2020-12-16
Чиновник родился в Набережных Челна. и в последнее время работал в Минэкономики Татарстана.
В администрации главы Мордовии появилось новое назначение. Так, пост первого заместителя руководителя администрации главы Мордовии занял 31-летний Булат Хайрутдинов из Татарстана. Информация об этом появилась на официальном портале республики.
Булат Хайрутдинов родом из Набережных Челнов. Он 7 лет занимал должность ведущего консультанта юридического отдела Министерства экономики Татарстана. С марта 2018 по 2020 годы Хайрутдинов работал советником председателя правительства Дагестана.
Также известно, что он женат и воспитывает двоих детей.
https://kazanfirst.ru/news/535250
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