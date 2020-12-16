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Булат Хайрутдинов из Татарстана занял пост в администрации главы Мордовии

Булат Хайрутдинов из Татарстана занял пост в администрации главы Мордовии

в Новости, Слайдер, Личности, Общество, Главные новости, 16.12.2020 0 2

Чиновник родился в Набережных Челна. и в последнее время работал в Минэкономики Татарстана.

В администрации главы Мордовии появилось новое назначение. Так, пост первого заместителя руководителя администрации главы Мордовии занял 31-летний Булат Хайрутдинов из Татарстана. Информация об этом появилась на официальном портале республики.

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