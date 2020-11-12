В Буздякском районе Башкортостана подвели итоги “Бэлешфест-2020”. В этом году Фестиваль национальной кухни прошел в онлайн режиме. Об этом в соцсетях сообщает Татарский историко-культурный центр.

Организаторами мероприятия, проводимого с 2016 г., являются Региональная общественная организация “Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан” и Татарский историко-культурный центр – филиал Дома дружбы народов РБ.

Основная цель фестиваля — изучение, сохранение и развитие национальной кухни народов Республики Башкортостан в межнациональном культурном обмене. Главным символом праздника и олицетворением гостеприимства на башкирской земле стал бэлеш — печеный пирог из пресного теста с разнообразной начинкой.

Конкурс проводился в номинациях “Самый большой бэлеш”, “Самый оригинальный бэлеш”, “Лучшая видеопрезентация”, “Самый маленький, да удаленький” и “Самый необычный рецепт”. Всего поступило более 15 заявок. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа подарки и дипломы победителям будут вручены на местах руководителями местных отделений НКАТ.

Методист Татарского ИКЦ Луиза Шаяхметова и актер Уфимского государственного татарского театра “Нур” Махмуд Фатыхов провели мастер-класс по приготовлению зур бэлеш.

“Буздякский бэлеш – особенный, – подчеркнул директор Дома дружбы народов РБ Ильгиз Султанмуратов. – Он вкусен по-особому. Есть в нем, видимо, какой-то секретный ингридиент, изюминка”.

Все участники и гости праздника имели возможность отведать бэлеш из мяса и картошки, губадию, вак бэлеш запивая ароматным чаем. А самые юные участники конкурса, кружковцы Дома детского творчества г. Благовещенск, получили из рук организаторов дипломы и призы.