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«Cash Flow Татарча»!

«Cash Flow Татарча»!

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 10.06.2020 0 14

Совет молодёжи при Полпредстве РТ в РФ совместно с компанией «Lenar Wealth Management» готовит новый проект! В приятной компании вы сможете сыграть в игру известного предпринимателя Роберта Кийосаки, которая адаптирована под современные реалии российского рынка. Мы создаем клуб друзей и единомышленников, а точнее друзей-единомышленников! В игровой форме, с профессионалами из мира финансов и инвестиций мы разберёмся, что такое деньги, как их зарабатывать и правильно копить!

Сейчас мы в тестовом режиме, и поэтому каждый день будем пробовать новые форматы и инструменты — как настоящие предприниматели! В игре постепенно и пошагово будут вводиться татарские слова и новые финансовые термины, ведь это площадка для людей, которые стремятся к знаниям. Не обязательно знать татарский и мир финансов — научитесь этому вместе с нами!

Совет молодежи при Полпредстве РТ в РФ

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