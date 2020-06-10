«Cash Flow Татарча»!

Совет молодёжи при Полпредстве РТ в РФ совместно с компанией «Lenar Wealth Management» готовит новый проект! В приятной компании вы сможете сыграть в игру известного предпринимателя Роберта Кийосаки, которая адаптирована под современные реалии российского рынка. Мы создаем клуб друзей и единомышленников, а точнее друзей-единомышленников! В игровой форме, с профессионалами из мира финансов и инвестиций мы разберёмся, что такое деньги, как их зарабатывать и правильно копить!

Сейчас мы в тестовом режиме, и поэтому каждый день будем пробовать новые форматы и инструменты — как настоящие предприниматели! В игре постепенно и пошагово будут вводиться татарские слова и новые финансовые термины, ведь это площадка для людей, которые стремятся к знаниям. Не обязательно знать татарский и мир финансов — научитесь этому вместе с нами!

Совет молодежи при Полпредстве РТ в РФ