Чак-чак и 10 чашек чая

Татарское население на удмуртской земле имеет многовековую историю. На сегодняшний день татары являются третьим по численности народом Удмуртской Республики

Подавляющее большинство татар проживает в городах (большей частью в Ижевске, а также в Сарапуле, Можге, Глазове, Воткинске). Но и в районах республики тоже можно повстречать представителей данной национальности. Взять, к примеру, наш район. Особенно часто татарская речь звучит в таких населенных пунктах, как Пирогово, Октябрьский, Вараксино.

Мы же, чтобы узнать поподробнее о культуре данного народа, отправились в с. Азино. Нас встретили и поведали много новой информации Гульнира Валеевна Ахметова, ее дочь Гульшан Гумаровна Семашко и Галия Ахмедовна Салимгараева.

Застолье начинается с гулёма

Обычно застолье у татар начинается с гулёма. Гулём — куриный суп с лапшой. Важно, чтобы лапша в супе была именно домашней. Картошку в гулём кидают крупную, потом ее достают. На стол отдельно кладут мясо, картошку и по тарелкам разливают бульон. По желанию можно добавить зелень.

Также на праздники стряпают чак-чак. Но, по словам Гульниры Ахметовой, он не у всех получается. Чтобы приготовить данное сладкое блюдо, нужен большой опыт.

В настоящее время Гульнира Валеевна редко готовит медовый десерт. «Однажды, когда Гульшан училась в музыкальном училище, решила на ее день рождения приготовить чак-чак, чтобы увезти его в Воткинск. Чуть ли не до рассвета провозилась с блюдом, утром еле встала. Ох, тяжелая работа — постряпать чак-чак, — вздыхает моя собеседница. — Сейчас эту сладость в Ижевске заказываем».

А еще на татарском столе можно часто увидеть хворост. «Мама их жарила в виде розочек и других фигурок. Хворост, как и чак-чак, кидают в кипящий жир. Его тоже надо стряпать умеючи. Я сколько пробовала, у меня так не получается», — замечает Галия Салимгараева. — Хозяйки также часто стряпают кыстыбей, балеши. «Моя мама балеши часто стряпала маленькой формы. Тесто для него шло дрожжевое, начинка готовилась из картошки, мяса. Иногда добавляла тыкву».

От азинских женщин узнала еще о весьма интересном блюде — губадия. Это круглый пирог с многослойной начинкой. Готовится из красного творога, вареных яиц, изюма. Спросите, почему творог красный? «Это обычный творог, который долго варят с добавлением небольшого количества масла и сахара. Вследствие чего он и приобретает красный цвет. Такой творог долго не портится, а еще он очень вкусный», — объясняет Гульнира Валеевна.

Почаевничаем

Наверняка, всем известно, что татары любят пить чай.

Гульшан Гумаровна рассказывает: «Помню, как моя бабушка с утра начинала чаи гонять.

— Бабушка, сколько сегодня выпила?

— 10 чашек (чашки у нее были маленькие).

— А во сколько начала чай пить?

— Ну, где-то часа в четыре утра.

— Завтра разбуди меня в четыре, я с тобой буду чаевничать.

Мой муж никогда не увлекался чаепитием, в их семье не было такого культа. А поскольку мы постоянно пьем чай, научился уже».

«А мой супруг спрашивает: «Когда я из тебя татарку сделаю?» Поскольку к данному напитку я равнодушна», — улыбается Галия Ахмедовна.

Она вспоминает, как в былые времена, когда ехали в деревню в гости, обязательно покупали коробку чая. Раньше ведь проблематично было найти чай хорошего качества.

Гульнира Валеевна добавляет: «Если соседки заглянут, обязательно предлагаю почаевничать. Всю работу бросаю, и садимся за стол. Тем более в настоящее время проблем нет — газ включил, чайник тут же закипит. Это раньше самовары были. Только успеешь вытрясти оттуда золу, как кто-нибудь приходит в гости и мама отправляет чай поставить. Даже не знаю, сколько самовара в день выпивали».

Кстати, меня гостеприимные хозяйки из Азино сразу усадили за стол и напоили чаем. Традиция! А и я не против — чаепитие располагает к душевной беседе.

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