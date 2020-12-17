Чай по-татарски: традиции татарского чаепития

О традициях и рецептах национального чаепития рассказывают участники городской национально-культурной автономии татар г. Тольятти (председатель И.М. Гумеров).

В Самарской области празднование Дня чая стало уже доброй традицией. В этом году с 14 по 18 декабря пройдет серия онлайн-мероприятий, приуроченных к этому дню. Одно из них – видео-эстафета, в которой принимают участие национальные организации региона. Каждый видеоролик представляет особенности национального чаепития: уникальные рецепты, традиции и легенды.

Организаторы мероприятия — ГКУ СО «Дом дружбы народов», АНО «Единый совет национальных общественных объединений г.о. Тольятти».

Первыми чайный напиток в России узнали именно татары. Великий чайный путь, проложенный в XVII-XVIII веках, проходил через Казань.

У каждой хозяйки свой рецепт заваривания ароматного напитка. Любят татары добавлять в чай травы: шалфей, чабрец, душицу, зверобой и землянику. А самая лучшая, «сладкая» вода для чая закипает в самоваре!

Гостя без чая из дома не отпускаю, зная об этом гости приносят с собой, в подарок хозяевам, сладости. Излюбленные угощения к чаю: белеш, кыстыбай, чак-чак и, конечно же, мед.

samtatnews.ru