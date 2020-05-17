Неформальные встречи со студентами из разных университетов, посиделки с чаем и чак-чаком в уютной атмосфере, курсы родного языка, — чем занимается самое большое татарское землячество Москвы? Об этом мы поговорили с его председателем Талгатом Хуснутдиновым.

О том, как выучить татарский язык в стенах МГУ и как проходят студенческие аулак өйләр (спойлер: чәй эчеп һәм гитарада уйнап), — читайте в интервью, подготовленном Советом молодёжи при Полпредстве РТ в РФ

Сколько примерно человек состоит в татарском землячестве МГУ? Есть ли обязательные условия для вступления в землячество?

— По нашим подсчётам, студентов-татар в нашем университете около 600 (не считая аспирантов и контрактников). Также в МГУ работают 68 преподавателей-татар. У нас нет обязательных требований для вступления. В нашу дружную команду можно попасть, поучаствовав в Дне национальных культур, посетив курсы татарского языка или придя на посиделки.

Посиделки? Это такие неформальные встречи? Чай, чак-чак и песни под гитару?

— Да, мы организуем такие встречи со студентами из разных университетов. Главное в посиделках — их неформальность: мы собираемся в одном из общежитий МГУ — ДСЛ, ГЗ или ДАСе — и знакомимся друг с другом, поём песни, играем во что-нибудь, обсуждаем разные темы. Это весело. Это наша главная активность.

Чем ещё занимается ваше землячество?

— С сентября 2019-го года в рамках курсов иностранных языков на Механико-математическом факультете проводятся курсы татарского языка. Благодаря Дине Абдуллиной – единственной активистке землячества, окончившей татарскую школу, — многие студенты получили возможность изучать родной в пределах своего университета.

Также в начале ноября 2019-го года три студента нашего землячества съездили в старинный город Касимов — прежде центр татарского ханства.

Даже COVID-19 не стал помехой для проведения посиделок или курсов татарского языка — сейчас они проходят в дистанционном формате.

Кроме того, мы участвуем в университетских мероприятиях: на Дне национальных культур (его организует Факультет государственного управления) или Дне родного языка (его проводит Студенческий союз МГУ).

Обо всём мы активно пишем в нашей группе «Татары МГУ». Благодаря Зульфии Хамитовой — нашему фотографу и составителю постов — пу

Я думаю, что именно посиделки и курсы татарского языка — наши главные визитные карточки. Я считаю, что каждое татарское землячество должно собираться на таких посиделках — хотя бы пару раз за учебный год, а желательно каждый месяц.

Как землячество взаимодействует с Советом молодёжи и с другими землячествами?

Наши землячество всегда была частью Совета молодёжи, который был основан в 2013-м году. Мы участвуем в разных конкурсах, которые проводит Совет. Например, в интеллектуальном квизе «Чикләвек». С другими землячествами мы стараемся общаться. Но совместные мероприятия и посиделки не проводим из-за слабой активности татарских землячеств Москвы.

Как давно существует ваше землячество?

— Землячество было основано 19-го октября 2018-го года. Идея о его создании пришла Иреку Камалову и Руслану Камаеву. За пару лет до этого мы общались только в беседе «Татары МГУ».

Наши предшественники основали землячество «Мирас». Оно функционировало примерно до 2016-2017-го года. Ещё существовал Татарстанский клуб МГУ, председателем которого был Вадим Шишов. Сейчас он работает главой Студенческого союза в МГУ.

Интересно, что татарские компании были и задолго до нас: по сведениям преподавателя геологического факультета Валерия Гарифьянова, примерно в 1960-х и в начале 2000-х в университете функционировали татарские организации. Быть может, они были и во времена великого татарского поэта Мусы Джалиля, который учился в МГУ в начале 1930-х годов.

Чем вы занимались в этом учебном году? Какие мероприятия проводили, в каких участвовали?

— Мы продолжаем путь к достижению цели — сплочению всех татар, обучающихся либо работающих в МГУ. Даже COVID-19 не стал помехой для проведения посиделок или курсов татарского языка — сейчас они проходят в дистанционном формате. В этом году у нас появились символ и флаг. В следующем году хотелось бы познакомиться с преподавателями и студентами из нашего университета, которые ещё не знают о существовании татарского землячества, Совета молодёжи и Татарского культурного центра!

Совет молодежи при Полпредстве РТ в РФ