Чистопольские мусульмане показали театрализованное представление

19 декабря в культурном центре «Чистай» состоялось театрализованное представление.

Вот уже четвертый год подряд Чистопольский мухтасибат готовит для жителей района программу, которая несёт социальный характер, направленный на общечеловеческие ценности. В этом году на главной сцене города прошло представление под названием «Граница пропасти». Уникальность показа в том, что действие со сцены переносилось на экран кинозала и вновь возвращалось на сцену.

Традиционно, театрализованное представление организовал актив мусульманской молодежи мухтасибата. Посмотреть его пришли более 400 человек разных возрастов. Участников и зрителей также поприветствовал советник муфтия по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов. В своем выступлении он выразил слова благодарности Союзам молодежи и мусульманок мухтасибата за организацию программы. Равиль хазрат также вручил Благодарственные письма от имени Муфтия РТ преподавателям города Чистополь.

Спектакль был представлен на татарском языке с русскими титрами. Праздник завершился совершением дуа.

dumrt.ru