Член Совета Общества татарских краеведов РТ Ильдар Фатхуллович Сафин празднует юбилей

Сегодня свой юбилей отмечает общественный деятель, член Совета Общества татарских краеведов РТ, заслуженный учитель Республики Татарстан Сафин Ильдар Фатхуллович.

Ильдар Фатхуллович родился 17 декабря (02 января – по записи) 1956 года в селе Юлбат Сабинского района Республики Татарстан. Окончил Сабинскую среднюю школу. В 1974-1976 гг служил в рядах Советской Армии. В 1982 году окончил Казанский государственный педагогический институт, историко-филологический факультет, в 1992 году окончил исторический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина. С 1982 года по 2018 год он работал учителем истории в родной школе. Сафин И.Ф. за педагогическую деятельность награжден Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» (2002 г.); ему присвоено почетное звание “Заслуженный учитель Республики Татарстан” (2015 г.).

Победитель ряда конкурсов лучших учителей РФ в рамках ПНПО (2006г.), Республиканского конкурса на соискание Гранта «Наш лучший учитель – 2011», конкурса лучших учителей РТ в рамках ПНПО (2013 г.); республиканского конкурса по разработке образовательных программ, методических пособий для учителя, учебных пособий для ученика «История родного края» («История Сабинского района»; соавтор пособий, 2012 г.); автор проекта-победителя конкурса НКО в РТ на получение субсидий из бюджета РТ (на издание историко-документальной книги «Юлбатым-Ямбулатым», 2014 г.).

Наряду с успешным преподаванием истории, особое внимание уделяет изучению истории родного края. Под его непосредственным руководством в 1995 году был открыт сельский краеведческий музей. Ведет кружок юных краеведов, в работе которого большую часть занимал исторический туризм. Члены кружка разработали альтернативный историко-туристический маршрут по Сабинскому району. В этот маршрут включены места исчезнувших деревень, исторические памятники района. С членами кружка прошли по этому маршруту и разработали карту археологических памятников района.

Организовал поездки с учащимися по историческим местам Республики Татарстан: г. Елабуга, Великий Болгар, памятник археологии Чаллынское городище (Древние Чаллы), Утернясское городище Сабинского района, исторические места Тюлячинского района и др.

Создание и использование видеофильмов – один из видов его деятельности в краеведении и историческом туризме. С 1994 года использует видеозаписи в краеведческой работе. Создал видеофильмы об исторических местах Сабинского района.

Материалы из опыта его работы по изучению истории родного края опубликованы в серии научно-методических работ по материалам Региональной научно-практической конференции «Восток-Запад: диалог культур и цивилизаций Евразии» (под редакцией А.А. Бурханова; 2012 г.); статья «Из опыта создания учебника по истории Сабинского района» опубликована в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции «Школьный учебник истории: концептуальные и научно-методические проблемы» (ТГГПУ, 2012 г.); а также статьи в ряде сборников материалов научно-практических конференций, в журнале “Туган җир” (“Родной край”).

И.Ф. Сафин – член Совета Общества татарских краеведов РТ, активно участвует в работе форумов татарских краеведов. Выступал с научными докладами во многих научных и краеведческих конференциях в Казани, Томске, Сарабикулово, Азнакаево, Лениногорске, Черемшане, в Ульяновской, Самарской и Курганской областях, Республике Марий-Эл.

Вместе с коллегами и учащимися Ильдар Фатхуллович принимал активное участие в работе Золотоордынской историко-археологической экспедиции АН РТ (руководитель – профессор А.А. Бурханов) в ходе раскопок в 2001 и 2017 годах на городищах Утернясь (Мишэ-Тамак) и Сатыш в Сабинском районе РТ. В 2014 году И.Ф. Сафин издал историко-краеведческую книгу «Юлбатым-Ямбулатым (Прошлое и настоящее родного села Юлбат)» (Казань, Изд. “Слово”, 2014, 320 стр. (29 п.л.).

Впервые в Сабинском районе И.Ф. Сафин купил себе лошадь татарской породы. В 2017 году его лошадь участвовала в первых скачках в Сабантуе-2017 на реке Ик, проходившем в селе Тюмяняк Туймазинского района РБ. Также его лошадь успешно выступала на скачках на ипподромах городов Альметьевска, Казани, сельских и районных Сабантуях. Поэтому коневодство — важное увлечение и гордость нашего коллеги.

За активную историко-краеведческую работу И.Ф. Сафин был отмечен Благодарственными письмами Всемирного конгресса татар, Всероссийской общественной организации “Татарские села России”, Государственного Комитета РТ по туризму; Грамотами Региональной общественной организации “Общество татарских краеведов Республики Татарстан”, Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, Академии военно-исторических наук РФ, редакции “Книги памяти” РТ, руководителей Азнакаевского, Лениногорского, Алькеевского и ряда муниципальных районов РТ и Сафакулевского района Курганской области, а также ведомственными знаками и медалями.

От имени коллег и друзей – ученых, краеведов, педагогов Татарстана и регионов РФ, коллектива Исполкома Всемирного конгресса татар – председатель РОО «Общество татарских краеведов» при ВКТ, начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, академик АВИН РФ, профессор А.А. Бурханов