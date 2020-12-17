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Член Совета Общества татарских краеведов РТ Ильдар Фатхуллович Сафин празднует юбилей

Член Совета Общества татарских краеведов РТ Ильдар Фатхуллович Сафин празднует юбилей

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Личности, Главные новости, 17.12.2020 0 3

Сегодня свой юбилей отмечает общественный деятель, член Совета Общества татарских краеведов РТ, заслуженный учитель Республики Татарстан Сафин Ильдар Фатхуллович.

Ильдар Фатхуллович родился 17 декабря (02 января – по записи) 1956 года в селе Юлбат Сабинского района Республики Татарстан. Окончил Сабинскую среднюю школу. В 1974-1976 гг служил в рядах Советской Армии. В 1982 году окончил Казанский государственный педагогический институт, историко-филологический факультет, в 1992 году окончил исторический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина. С 1982 года по 2018 год он работал учителем истории в родной школе. Сафин И.Ф. за педагогическую деятельность награжден Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» (2002 г.); ему присвоено почетное звание “Заслуженный учитель Республики Татарстан” (2015 г.).

Победитель ряда конкурсов лучших учителей РФ в рамках ПНПО (2006г.), Республиканского конкурса на соискание Гранта «Наш лучший учитель – 2011», конкурса лучших учителей РТ в рамках ПНПО (2013 г.); республиканского конкурса по разработке образовательных программ, методических пособий для учителя, учебных пособий для ученика  «История родного края» («История Сабинского района»; соавтор пособий, 2012 г.); автор проекта-победителя конкурса НКО в РТ на получение субсидий из бюджета РТ (на издание историко-документальной книги «Юлбатым-Ямбулатым», 2014 г.).

Наряду с успешным преподаванием истории, особое внимание уделяет изучению истории родного края. Под его непосредственным руководством в 1995 году был открыт сельский краеведческий музей. Ведет кружок юных краеведов, в работе которого большую часть занимал исторический туризм. Члены кружка разработали альтернативный историко-туристический маршрут по Сабинскому району. В этот маршрут включены места исчезнувших деревень, исторические памятники района. С членами кружка прошли по этому маршруту и разработали карту археологических памятников района.

Организовал поездки с учащимися по историческим местам Республики Татарстан: г. Елабуга, Великий Болгар, памятник археологии Чаллынское городище (Древние Чаллы), Утернясское городище Сабинского района, исторические места Тюлячинского района и др.

Создание и использование видеофильмов – один из видов его деятельности в краеведении и историческом туризме. С 1994 года использует видеозаписи в краеведческой работе. Создал видеофильмы об исторических местах Сабинского района.

Материалы из опыта его работы по изучению истории родного края опубликованы  в серии научно-методических работ по материалам Региональной научно-практической конференции «Восток-Запад: диалог культур и цивилизаций Евразии» (под редакцией А.А. Бурханова; 2012 г.); статья «Из опыта создания учебника по истории Сабинского района» опубликована в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции «Школьный учебник истории: концептуальные и научно-методические проблемы» (ТГГПУ, 2012 г.); а также статьи в ряде сборников материалов научно-практических конференций, в журнале “Туган җир” (“Родной край”).

И.Ф. Сафин – член Совета Общества татарских краеведов РТ, активно участвует в работе форумов татарских краеведов. Выступал с научными докладами во многих научных и краеведческих конференциях в Казани, Томске, Сарабикулово, Азнакаево, Лениногорске, Черемшане, в Ульяновской, Самарской и Курганской областях, Республике Марий-Эл.

Вместе с коллегами и учащимися Ильдар Фатхуллович принимал активное участие в работе Золотоордынской историко-археологической экспедиции АН РТ (руководитель – профессор А.А. Бурханов) в ходе раскопок в 2001 и 2017 годах на городищах Утернясь (Мишэ-Тамак) и Сатыш в Сабинском районе РТ. В 2014 году И.Ф. Сафин издал историко-краеведческую книгу «Юлбатым-Ямбулатым (Прошлое и настоящее родного села Юлбат)» (Казань, Изд. “Слово”, 2014, 320 стр. (29 п.л.).

Впервые в Сабинском районе И.Ф. Сафин купил себе лошадь татарской породы. В 2017 году его лошадь участвовала в первых скачках в Сабантуе-2017 на реке Ик, проходившем в селе Тюмяняк Туймазинского района РБ. Также его лошадь успешно выступала на скачках на ипподромах городов Альметьевска, Казани, сельских и районных Сабантуях. Поэтому коневодство — важное увлечение и гордость нашего коллеги.

За активную историко-краеведческую работу И.Ф. Сафин был отмечен Благодарственными письмами Всемирного конгресса татар, Всероссийской общественной организации “Татарские села России”, Государственного Комитета РТ по туризму; Грамотами Региональной общественной организации “Общество татарских краеведов Республики Татарстан”, Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, Академии военно-исторических наук РФ, редакции “Книги памяти” РТ, руководителей Азнакаевского, Лениногорского, Алькеевского и ряда муниципальных районов РТ и Сафакулевского района Курганской области, а также ведомственными знаками и медалями.

От имени коллег и друзей – ученых, краеведов, педагогов Татарстана и регионов РФ, коллектива Исполкома Всемирного конгресса татар – председатель РОО «Общество татарских краеведов» при ВКТ, начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, академик АВИН РФ, профессор А.А. Бурханов

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