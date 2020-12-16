Данис Шакиров принял участие в работе VII Всероссийского форума национального единства

Сегодня в г. Пермь начал работу VII Всероссийский форум национального единства. На торжественной церемонии открытия принял участие руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Он поздравил участников с открытием форума и зачитал приветствие от имени заместителя Премьер-министра РТ, Председателя Национального совета ВКТ Василя Шайхразиева. Также Данис Шакиров вручил памятные подарки, в том числе брошюру «Татары: Стратегия действия» руководителю Администрации Губернатора Пермского края Леониду Политову и председателю Совета Ассамблеи народов России Светлане Смирновой.

Напомним, Всероссийский форум национального единства — это единая общероссийская площадка для обмена опытом по реализации Стратегии государственной национальной политики в различных регионах нашей страны, а также для обсуждения перспектив развития сферы межнациональных отношений. Работа форума будет проходить с 16 по 19 декабря. Организаторами являются Администрация Губернатора Пермского края и Ассамблея народов России.