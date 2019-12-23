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Дед Мороз в гостях у Кыш Бабая

Дед Мороз в гостях у Кыш Бабая

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 23.12.2019 0 23

21 декабря в селе Татарское Маклаково прошел парад Дед Морозов и Снегурочек.
Второй год подряд в этом увлекательно-зрелищном мероприятии принимает участие и Дед Мороз (О.Андержанов) со Снегурочкой (Р.Хамзина) от редакции газеты «Туган як». Надо отметить, администрация Спасского района и управление культуры, молодежи, спорта и туризма данного муниципалитета за содействие в организации парада и за активное участие в данном межрайонном фестивале «Дед Мороз в гостях у Кыш Бабая» наградил редакцию Благодарственным письмом.

А глава местной с/а Салех Сафинович Щегалев выразил слова благодарности газете «Туган як» за систематическую информационную поддержку данного сельского муниципалитета и обещал односельчанам и гостям украсить следующий фестиваль элементами национального праздника сабантуй.
А мы с удовольствием танцевали, пели песни и, конечно же, раздавали свои подарки из мешка туганяковского Деда Мороза, а все это на свой фотоаппарат фиксировал наш Ильнар Садеков и сегодня его работы предлагаем вашему вниманию.

газета «Туган як»

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